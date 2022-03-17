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Сегодня, 14:41

Поздняков: «Сохранение всех сборных — наш приоритет»

Поздняков заявил, что необходимо акцентировать внимание на тренерском образовании
Антон Бабошин
Корреспондент
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Руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, какие шаги будут предприняты для обеспечения отечественных спортсменов соревновательной практикой.

«Совместно с Минспорта мы ведем работу по реформированию календаря в среднесрочной перспективе, — сказал Поздняков. — Планируем совместно проводить значимые соревнования с хорошим уровнем организации. Приоритет — сохранение всех сборных команд, в том числе и их материальное обеспечение. Нужно создать стройную систему внутренних стартов — похожая работа была эффективно выполнена в период пандемии. А также акцентировать внимание на тренерском образовании, методической работе, подготовке резерва».

Напомним, что россияне временно отстранены от международных соревнований в большинстве видов спорта.

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