Олимпийский совет Азии призвал облегчить допуск на турниры в регионе спортсменам из России
Олимпийский совет Азии предложил содействие в участии россиян в своих соревнованиях
Олимпийский совет Азии предложил содействовать участию спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях под эгидой организации в азиатском регионе, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-релиз МОК по итогам олимпийского саммита в пятницу, 9 декабря.
В феврале Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.
Источник: https://tass.ru/sport/16552423
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