Олимпийский комитет России присоединился к процессу между ВАДА и РУСАДА в качестве третьей стороны

В четверг, 16 января, Олимпийский комитет России направил в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) официальное заявление о вступлении в дело по спору между ВАДА и РУСАДА, информирует официальный сайт ОКР.

В комитете подчеркнули, что будут отстаивать права российских спортсменов и общероссийских спортивных федераций на выступление под российским флагом и равные условия отбора и доступа россиян на Олимпийские игры и другие международные соревнования.

По мнению ОКР, предложенные ВАДА санкции ущемляют чистых российских спортсменов — непричастных к сути обвинений и претензий.

9 декабря 2019 года исполком ВАДА принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее ВАДА обратилось в CAS с иском в отношении Российского антидопингового агентства, которое не согласилось с признанием РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и примененными в его отношении последствиями.

Приводим текст сообщения ОКР полностью:

По сути, ВАДА просит спортивный арбитражный суд признать правомерным и обоснованным лишение РУСАДА статуса соответствия, а также привести в действие все рекомендуемые последствия лишения такого статуса. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу подобные споры, в случае их возникновения, должны решаться именно в CAS. ВАДА выступает в этом процессе истцом. Интересы ВАДА будут представлять юристы швейцарской юридической фирмы Kellerhals Carrard.



РУСАДА выступит в суде ответчиком. Согласно решению высших коллегиальных органов РАА РУСАДА (Набсовет и Общее собрание членов), полномочия по представлению интересов национального агентства переданы юридической компании Schellenberg Wittmer.



В течение 10 дней после подачи иска со стороны ВАДА в CAS (09 января) с заявлениями о вступлении в процесс в качестве третьей стороны могут также вступить другие заинтересованные юридические и физические лица. В связи с тем, что 19 января — воскресенье, крайний срок продлен до 20 января 2020 года.



Под любыми третьими лицами подразумеваются организации, чьи интересы могут быть затронуты возможными последствиями лишения статуса соответствия РУСАДА, а также физические лица (например, спортсмены), которые считают, что последствия одобрения рекомендаций Исполкома ВАДА могут негативно отразиться на их законных интересах.



Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) 24 декабря 2019 года принял решение выступить в процессе в качестве третьей стороны. На этом же собрании было определено, что интересы ОКР будет представлять адвокат Клод Рамони из швейцарской юридической компании Libra Law, который на данный момент уже занимается детальной проработкой позиции ОКР.



В соответствии с тем, что Олимпийский комитет России является организацией, в отношении которой сейчас не выдвинуто претензий и/или обвинений со стороны ВАДА, МОК или других структур, которая вносит значимый вклад в борьбу за чистоту мирового спорта и которая не была связана с процедурой передачи базы данных Московской лаборатории, ОКР будет просить CAS установить неправомерность применения санкций к национальному олимпийскому комитету (НОК) и позволить в полной мере исполнять обязанности и реализовать права, которые прописаны в Олимпийской хартии, основном документе всего Олимпийского движения.



Согласно Олимпийской хартии:

— Олимпийские игры — это соревнования в индивидуальных или командных видах спорта среди спортсменов, но не среди стран. Игры объединяют спортсменов, отобранных соответствующими НОКами.

— НОКи обладают исключительными полномочиями по представительству спортсменов своей страны на Олимпийских играх и на региональных, континентальных и всемирных комплексных соревнованиях, проводимых под патронажем МОК.

— НОКи обязаны участвовать в Играх Олимпиады, направляя туда спортсменов.

— НОКи могут использовать флаг, эмблему и гимн в своей деятельности, включая период Олимпийских игр.

— Наименование НОКа должно соответствовать территориальным границам и традициям его страны. В Олимпийской хартии слово «страна» означает независимое государство, признанное международным сообществом.



Участвуя в процессе в качестве третьего лица, ОКР, в том числе, будет отстаивать права российских спортсменов и общероссийских спортивных федераций на выступление под российским флагом и равные условия отбора и доступа россиян на Олимпийские игры и другие международные соревнования.



Исполком Паралимпийского комитета России (ПКР) также принял решение участвовать в данном процессе в качестве третьей стороны. Интересы ПКР будет представлять юридическая фирма Bonnard Lawson.



В соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом все решения CAS в отношении статуса соответствия или несоответствия РУСАДА, предполагаемых последствий и/или предлагаемых условий восстановления будут обязательными. Они должны быть признаны и исполнены всеми сторонами, подписавшими Кодекс.



До принятия окончательного решения российские спортсмены, за исключением представителей Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), выступают под российским флагом, а в случае победы на соревнованиях звучит гимн России. Любые рекомендации Комитета по соответствию, одобренные Исполкомом ВАДА, также не имеют своей юридической силы без соответствующего решения CAS.



На текущий момент важно понимать, что последствия решения Исполкома ВАДА от 9 декабря о признании несоответствия статуса РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу не лишают чистых российских спортсменов возможности участвовать в международных спортивных соревнованиях и Олимпийских играх. Речь идет об ограничениях, связанных с национальной самоидентификацией, а также особом режиме определения чистоты спортсмена, необходимой для допуска к участию в соревнованиях.



Этот подход является следствием возможного лишения РУСАДА статуса соответствия и должен стать предметом для судебных разбирательств, так как предложенные санкции ущемляют права лиц, непричастных к сути обвинений и претензий. В данном случае — чистых российских спортсменов.