ОКР не получал приглашения на Азиатские игры

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация не получала приглашения для участия в Азиатских играх.

«Если мы вернемся к рекомендациям МОК, которые размещены на сайте организации в открытом доступе, то мы увидим, что в них заложен ряд политических требований, которые являются абсолютно неприемлемыми. Там четко прописано, что спортсмены не имеют права представлять ни свою национальную федерацию, ни свой национальный комитет. В этой части выглядит достаточно странной гипотетическая возможность организованного выступления на этих соревнованиях. Больше сказать не могу, до тех пор, пока ОКР не получит приглашения на это мероприятие, обсуждать предметно этот вопрос не имеет смысла», — приводит слова Позднякова РИА «Новости».

Азиатские игры пройдут в Китае с 23 сентября по 8 октября 2023 года.