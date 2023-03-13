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МОК призвал власти Великобритании уважать автономию спорта

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Международный олимпийский комитет (МОК) выразил надежду на то, что правительство Великобритании будут уважать автономность спорта, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. В МОК отметили, что вмешательство властей может привести к концу мирового спорта в текущем состоянии.

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«Не правительствам решать, какие спортсмены в каких международных соревнованиях могут принимать участие. Это был бы конец мирового спорта, каким мы его знаем сегодня. Мы очень надеемся, что британское правительство будет уважать автономию спорта, на которую делался акцент во многих решениях, заявлениях и резолюциях ООН», — говорится в сообщении МОК.

В МОК подчеркнули, что ознакомились с письмом правительства Великобритании к спонсорам Олимпийских игр, в котором оно призывает оказать давление на МОК в вопросе допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям.

11 марта газета The Guardian сообщила, что глава министерства культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрайзер призвала британских руководителей ряда международных партнеров МОК оказать давление на организацию в связи с рядом серьезных опасений на счет потенциального смягчения запрета на допуск россиян и белорусов.

Источник: https://tass.ru/sport/17251643
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