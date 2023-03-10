Роднина: «Нельзя питать иллюзий о допуске наших спортсменов. Бах может за неделю до ОИ-2024 поменять мнение»

Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возможном допуске российских спортсменов до Олимпийских игр в Париже.

«Не вижу смысла обсуждать сейчас грядущие Олимпийские игры и участие там наших спортсменов. Еще столько времени до них, все может измениться в любой момент. Сейчас МОК говорит, что нейтральный статус, а послезавтра ветер подует в другую сторону и нас не допустят. Поэтому не нужно бежать впереди паровоза. Конечно, последние заявления по этому поводу, скорее, положительные, но нельзя питать иллюзий о допуске наших спортсменов. Бах может за неделю до ОИ-2024 поменять мнение», — приводит «РБ Спорт» слова Родниной.

25 января МОК сообщил о том, что организация рассмотрит вариант допуска российских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.