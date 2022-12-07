МОК обсудит вопрос справедливости допуска российских спортсменов к турнирам на саммите 9 декабря

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что вопрос справедливости в отношении допуска российских спортсменов к соревнованиям в разных видах спорта станет одной из тем обсуждения на саммите МОК, который пройдет 9 декабря, информирует ТАСС.

«Нет изменений в нашей позиции, я вынужден объяснить еще раз: санкции должны оставаться, нет вообще никаких изменений. Но что касается защитных мер и спортсменов, то мы должны изучить возможности для решения этой дилеммы, чтобы сохранить нашу миссию. Так продолжается с 24 февраля, никаких изменений в этом нет. Есть санкции в отношении государств, тут нет никаких вопросов.

Мы видим участие российских и белорусских спортсменов в теннисе и в Национальной хоккейной лиге, у них есть рабочие визы, они поддерживаются болельщиками, все довольны. С другой стороны, у нас есть пример британского правительства, которое вмешивается в Уимблдон и исключает российских и белорусских теннисистов. Эта ситуация, которую нам надо решить, чтобы справедливость была в отношении всех. Этим мы и занимаемся, занимались сегодня и будем заниматься на саммите», — сказал Бах на пресс-конференции.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.