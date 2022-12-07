Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» прокомментировала слова главы МОК Томаса Баха, который снова призвал продлить санкции против российских спортсменов.

«У Томаса Баха без конца меняется мнение. За ним двигаться, как за флигелем, нельзя. Не уверена, что у Баха есть свое мнение. От чего он зависит? А от чего у нас весь Евросоюз зависит? У них что, есть свое мнение? Именно поэтому он постоянно его меняет. Хотелось бы, чтобы что-то уже решили положительно, но, видимо, происходит какое-то давление. От его мнения абсолютно ничего не зависит. Мы так много придаем значение тому, кто и что сказал. Пора бы уже выучиться за это время, что от того, кто что сказал, ничего не меняется», — сказала Роднина «СЭ».

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях. 5 декабря исполком МОК снова продлил отстранение.