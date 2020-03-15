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МОК обсудит с федерациями ситуацию с коронавирусом

18:04

Глава МОК Томас Бах во вторник проведет телефонную конференцию с представителями международных спортивных федераций и национальных олимпийских комитетов (НОК), информирует AFP. На ней будет обсуждаться проблема распространения коронавируса.

МОК расскажет о предпринятых мерах реагирования на проблему коронавируса, федерации получат возможность задавать вопросы, — отмечается в сообщении.

— МОК ведет постоянный диалог со всеми партнерами и регулярно информирует их о ситуации, — отметил представитель МОК.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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