МОК обсудит с федерациями ситуацию с коронавирусом

Глава МОК Томас Бах во вторник проведет телефонную конференцию с представителями международных спортивных федераций и национальных олимпийских комитетов (НОК), информирует AFP. На ней будет обсуждаться проблема распространения коронавируса.

МОК расскажет о предпринятых мерах реагирования на проблему коронавируса, федерации получат возможность задавать вопросы, — отмечается в сообщении.

— МОК ведет постоянный диалог со всеми партнерами и регулярно информирует их о ситуации, — отметил представитель МОК.