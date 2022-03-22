Матыцин и Поздняков встретились с членами Комиссии спортсменов ОКР

Министр спорта РФ Олег Матыцин и глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков встретились с членами Комиссии спортсменов ОКР. Общение состоялось по инициативе министра в рамках заседания Комиссии под председательством двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию Софьи Великой.

Как информирует пресс-служба министерства, во встрече также приняли участие двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, двукратный олимпийский чемпион по спортивной борьбе Роман Власов, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян.

Матыцин отметил, что ведомство совместно с общероссийскими спортивными федерациями при участии ОКР ведет работу по формированию обновленного единого календарного плана спортивных мероприятий. Планируется, что в ряде стартов будут принимать участие спортсмены из-за рубежа. Подобные турниры будут приравниваться по статусу к чемпионатам мира и Европы, что должно обеспечить сохранение уровня социальных гарантий отечественных атлетов и основания для присвоения им соответствующих спортивных званий.

Министр сообщил, что предложение о снятии коронавирусных ограничений на федеральных спортивных базах уже направлено в Роспотребнадзор. В ближайшее время планируется провести капитальный ремонт и реконструкцию некоторых спортивных баз, что позволит проводить на них как тренировочные мероприятия, так и соревнования, приглашения на которые могут быть направлены спортсменам из Белоруссии, Армении и Казахстана. А на 2023 год, объявленный Годом российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта, уже запланировано проведение совместных тренировочных мероприятий с представителями КНР на их территории.

По словам Позднякова, несмотря на сложившуюся ситуацию, всем спортсменам и тренерам необходимо продолжать планомерно работать — это позволит в оптимальной форме в нужный момент вернуться на международную арену и успешно решить задачу квалификации на Олимпиаду-2024. Кроме того, глава ОКР подчеркнул, что продолжается взаимодействие с международными спортивными организациями и их объединениями. В том числе, по вопросам отбора на Игры в Париже.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено профильному, в т.ч. олимпийскому образованию, адаптации спортсменов после завершения активной соревновательной карьеры, импортозамещению инвентаря и расширенной реализации научно-прикладных проектов на базе Инновационных центров ОКР в Москве, Сочи и Кисловодске. Также было объявлено, что проведение традиционного «Бала олимпийцев» запланировано на декабрь 2022 года.

В завершение заседания Комиссии спортсменов ОКР его участники согласились с необходимостью обратится к широкой международной спортивной общественности с призывом о соблюдении принципов равноправия и деполитизации спорта. В ближайшее время члены Комиссии подготовят соответствующее обращение от лица российских атлетов.