Международная боксерская ассоциация не получит средства от МОК при распределении доходов Олимпиады-2020

МОК оставил без выплат Международную боксерскую федерацию (IBA) при распределении доходов Олимпиады-2020, сообщает портал Inside The Games.

По сведениям источника, МОК выделил IBA 17 миллионов долларов, но удержал сумму в связи с управленческим кризисом. Всего МОК выделил 28 структурам 540 миллионов долларов — столько же было после Олимпиады-2016.

Отметим, бокс был исключен из предварительной программы в Лос-Анджелесе в 2028 году.

5 октября Международная ассоциация бокса (IBA) отменила отстранение российских и белорусских боксеров от международных соревнований, которое действовало с 4 марта. Президент IBA Умар Кремлев отметил, что это решение ставит спорт выше политики. Кремлев возглавляет организацию с 2020 года, 14 мая он был переизбран главой федерации, а 25 сентября был утвержден в должности.

28 февраля 2022 года Межднародный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян до участия в соревнованиях.