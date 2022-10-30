Гаджимагомедов считает, что российские спортсмены должны быть допущены на Олимпиаду

Серебряный призер Олимпиады в Токио, боксер Муслим Гаджимагомедов считает, что российские атлеты должны быть допущены на Олимпийские игры.

— В боксе принято решение допускать россиян на турниры с флагом и гимном. Что вы почувствовали, когда узнали об этом?

— Я считаю, это правильно. Так и должно быть. Спортсмены вне политики. Спортсменам надо дать возможность проявлять себя. Мы живем спортом днем и ночью. Это наша работа. Я считаю, всем надо дать возможность выступать. В том числе, на Олимпийских играх.

— Думаю, что ценность побед на тех турнирах, где нет россиян, уменьшается. В том числе в боксе.

— Соглашусь. В мае прошел мужской чемпионат Европы. Без сборной России было... Совсем не то. Бессмысленный какой-то турнир. Мы, Россия, создаем конкуренцию. Во всех боксерских весах у нас хорошие ребята. Без нас не очень интересно, — цитирует «Спорт День за Днем» Гаджимагомедова.

5 октября Международная ассоциация бокса (IBA) отменила отстранение российских и белорусских боксеров от международных соревнований, которое действовало с 4 марта. Президент IBA Умар Кремлев отметил, что это решение ставит спорт выше политики. Кремлев возглавляет организацию с 2020 года, 14 мая он был переизбран главой федерации, а 25 сентября был утвержден в должности.

28 февраля 2022 года Межднародный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян до участия в соревнованиях.