Шубенков планирует выступить на Олимпиаде-2024 в Париже

Российский легкоатлет Сергей Шубенков настроен выступить на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами считает, что у российских легкоатлетов будут шансы выступить на международных соревнованиях.

«Ну, до Парижа тянуть в любом случае надо. Я настроен на это. Карьеру не заканчиваю. Надеюсь, что эта спецоперация скоро завершится, тем более что подобные мероприятия всегда планируются как маленькие и победоносные, вести переговоры ВФЛА станет намного проще, и какие-нибудь международные старты у нас все же будут. Результат, надеюсь, получится показать хороший, конкуренцию прочувствую. А там и до Олимпиады в Париже недолго останется», — рассказал Шубенков РИА «Новости Спорт».

В начале марта Всемирная легкоатлетическая ассоциация решила не допускать российских и белорусских легкоатлетов к стартам под своей эгидой.