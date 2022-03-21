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Шубенков планирует выступить на Олимпиаде-2024 в Париже

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Российский легкоатлет Сергей Шубенков настроен выступить на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами считает, что у российских легкоатлетов будут шансы выступить на международных соревнованиях.

«Ну, до Парижа тянуть в любом случае надо. Я настроен на это. Карьеру не заканчиваю. Надеюсь, что эта спецоперация скоро завершится, тем более что подобные мероприятия всегда планируются как маленькие и победоносные, вести переговоры ВФЛА станет намного проще, и какие-нибудь международные старты у нас все же будут. Результат, надеюсь, получится показать хороший, конкуренцию прочувствую. А там и до Олимпиады в Париже недолго останется», — рассказал Шубенков РИА «Новости Спорт».

В начале марта Всемирная легкоатлетическая ассоциация решила не допускать российских и белорусских легкоатлетов к стартам под своей эгидой.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220321/shubenkov-1779213709.html
Олимпиада
Сергей Шубенков
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