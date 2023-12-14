Мамиашвили считает, что условия МОК по допуску россиян к Олимпиаде были приняты под давлением

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о решении Международного олимпийского комитета (МОК) по условиям допуска российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.

«Думаю, что президент дал посыл к тому, чтобы спортивное сообщество наконец-то определилось и приняло решение по условиям МОК здесь и сейчас. Однако предложенные требования просто не укладываются в Олимпийскую хартию и в рамки уставов общественных организаций. Никто не участвовал в их широком обсуждении и целесообразности, они были приняты в одностороннем порядке под политическим давлением. Поэтому спортивное сообщество должно заявить о своей позиции, не надо идти по пути некоего радикализма, надо лишь все взвесить и понять, чего мы хотим», — приводит слова Мамиашвили RT.

8 декабря МОК решил допустить российских спортсменов на Олимпиаду в нейтральном статусе. 14 декабря комитет сообщил, что лицензии на участие в Олимпийских играх в Париже получили 6 российских спортсменов.

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.