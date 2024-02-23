Колобков считает МОК структурой, не способной принимать решения в пользу спорта

Олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков, с 2016 по 2020 год возглавлявший Министерство спорта РФ, заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) является слабой структурой, которая находится под чужим влиянием.

23 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на решение МОК о временном отстранении.

«Доверия к этой системе арбитражного спортивного разбирательства у меня уже давно никакого нет. Я знаю многое, в том числе какое давление оказывается на судей, как эти решения принимаются. CAS — это не арбитражный суд, это часть системы МОК, не сторонняя независимая арбитражная организация, хотя среди судей, конечно, есть много известных, уважаемых личностей», — приводит слова Колобкова ТАСС.

«В большей степени меня разочаровывает не решение CAS, а решение МОК как структуры, к которой у меня всегда было большое доверие. Несмотря на то что в самом олимпийском движении очень много выдающихся, известных и очень порядочных людей, сама структура сейчас зарекомендовала себя достаточно слабой, руководствующейся сиюминутными политическими мотивами. Это структура, которая оказалась слабой перед лицом такого давления со стороны разных государств, отдельных групп, не готовых принимать решения в пользу спорта, в пользу спортсменов», — добавил Колобков.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) прокомментировал решение CAS отклонить апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства.