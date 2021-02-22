Каспарайтис: «Канадец назвал меня самым грязным игроком в мире»

Бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис в интервью «СЭ» рассказал, как на Олимпиаде в Турине пытался извиниться перед Симоном Ганье после жесткого силового приема.

«Хорошо помню тот силовой. После игры встретил Ганье в олимпийской деревне, решил извиниться, а он послал меня куда подальше. Сказал, что я самый грязный игрок в мире. Больше мы с ним никогда не разговаривали. Кстати, в составе канадцев были Брэд Ричардс и Венсан Лекавалье. Во время локаута мы с ними выступали за «Ак Барс», но на Олимпиаде даже парой фраз не перебросились. Почему я всегда играл без визора? До сих пор без него катаюсь. Старая школа. Когда ломал нос, то пару раз носил визор, но в итоге разбивал лицо еще больше. С моим стилем игры эта штука лишняя».

(Андрей Жданюк)

Полностью интервью с Каспарайтисом можно прочитать здесь.