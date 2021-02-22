Каспарайтис: «Ковалев никогда не был поклонником алкоголя»

Бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис в интервью «СЭ» рассказал, что он думает о конфликте Алексея Ковалева и Владимира Крикунова на Олимпиаде в Турине.

«Я не чувствовал никакого негатива внутри команды. Все прекрасно понимали, ради чего приехали в Турин. Мне удалось сыграть на четырех Олимпиадах, и никогда не было проблем с тренерским штабом. Это короткий турнир. Нет даже времени, чтобы с кем-то конфликтовать.

Конечно, у Крикунова был своеобразный подход к рабочему процессу, который непривычен для многих игроков НХЛ. Они с Борисом Михайловым старой закалки. Со своим видением дисциплины и советским юмором. Некоторые ребята его не понимали, а у меня с этим проблем не было. Мне всегда нравилась, когда тебя могут жестко подколоть и посмеяться. Возможно, не каждому такая атмосфера была по душе».

(Андрей Жданюк)

Полностью интервью с Каспарайтисом можно прочитать здесь.