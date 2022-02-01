Канада подаст заявку на проведение Олимпиады-2030

Национальный олимпийский комитет Канады и Паралимпийский комитет Канады подписали соглашение с городскими властями Ванкувера, муниципалитетом Уистлер и индейцами, чтобы изучить вопрос выдвижения заявки на проведение зимней Олимпиады в 2030 году, сообщает CBC.

В соглашении, о котором было объявлено в письменном заявлении во вторник, говорится, что официальные представители народов Лил'ват, Масквим, Сквамиш и Цлейл-Ваутут, а также мэры Ванкувера и Уистлера будут работать с олимпийским и паралимпийским комитетами для оценки возможности подачи заявки.

Ванкувер ранее принимал зимние Олимпийские игры в 2010 году. Хозяин Олимпийских игр 2030 года будет назван на 140-й сессии МОК в 2023 году.

О желании провести Игры 2030 года ранее сообщали американский Солт-Лейк-Сити, японский Саппоро, также планируются совместная заявка Испании, Андорры и Франции со столицей в Барселоне и совместная заявка Украины, Польши и Латвии со столицей во Львове.