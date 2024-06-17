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Париж-2024

Сегодня, 10:48

Монсон назвал МОК совершенно не самостоятельной организацией

Виктория Кравченко
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Боец смешанных единоборств (ММА) и депутат Курултая Республики Башкортостан Джефф Монсон заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК), оказывая давление на российских спортсменов, выполняет указания ряда стран, включая США.

«МОК — абсолютно не самостоятельная организация. Они получают указания от стран, включая США. Поэтому и идет давление на российских спортсменов», — цитирует Монсона ТАСС.

В субботу, 15 июня Международный олимпийский комитет (МОК) объявил имена первых 14 атлетов из России, допущенных до Игр.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/21116699
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