Квалифицировавшийся на Олимпиаду тонганский яхтсмен умер в возрасте 18 лет
Тонганский яхтсмен Джексон Джеймс Райс погиб в возрасте 18 лет, сообщает Matangi Tonga.
Спортсмен должен был дебютировать на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Источник сообщает, что в субботу Райс потерял сознание во время занятий фридайвингом у островов Хаапай в Тихом океане, его не удалось реанимировать.
Райс должен был представлять Королевство Тонга на Олимпийских играх в новой парусной дисциплине — кайтбординг.
Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.
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