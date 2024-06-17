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Париж-2024

Сегодня, 12:35

Квалифицировавшийся на Олимпиаду тонганский яхтсмен умер в возрасте 18 лет

Виктория Кравченко
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Джексон Джеймс Райс.
Фото Соцсети

Тонганский яхтсмен Джексон Джеймс Райс погиб в возрасте 18 лет, сообщает Matangi Tonga.

Спортсмен должен был дебютировать на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Источник сообщает, что в субботу Райс потерял сознание во время занятий фридайвингом у островов Хаапай в Тихом океане, его не удалось реанимировать.

Райс должен был представлять Королевство Тонга на Олимпийских играх в новой парусной дисциплине — кайтбординг.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.
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