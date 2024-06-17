Пловец Колесников рассказал, за какими видами спорта будет следить на Олимпиаде в Париже

Российский пловец Климент Колесников рассказал, за какими видами спорта планирует следить на Олимпиаде-2024.

«Буду смотреть плавание, в основном те дистанции, которые меня интересуют: спину, короткий спринт в кроле, некоторые дистанции из дельфина, комплекса, где будут стартовать ребята, которые мне интересны и которых я лично знаю. Из других видов спорта, наверное, баскетбол — потому что американцы собирают не какой-то второсортный состав, а приглашают звезд НБА. На этом все», — приводит Metaratings слова Колесникова.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.