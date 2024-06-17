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Париж-2024

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Бывшая российская пловчиха отобралась на Олимпиаду-2024 под флагом Франции

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Бывшая российская пловчиха Анастасия Кирпичникова, ныне выступающая под флагом Франции, отобралась на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Кирпичникова стала чемпионкой Франции на дистанции 400 метров вольным стилем с результатом 4 минуты 6,87 секунды. Этот результат позволил 23-летней пловчихе выполнить олимпийский норматив — 4 минуты 7,90 секунды.

Кирпичникова выступала за сборную России до 2023 года. В марте нынешнего года исполком МОК утвердил заявку спортсменки на смену спортивного гражданства.

На ЧМ-2024 в Фукуоке (Япония) Кирпичникова стала четвертой на дистанции 1500 метров вольным стилем. Пловчиха установила рекорд Франции (15.48,33)

В ходе выступлений за Россию Кирпичникова пять раз становилась чемпионкой Европы на короткой воде.

Анастасия Кирпичникова
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