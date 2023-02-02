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Сегодня, 12:03

Губерниев назвал сотрясанием воздуха заявление экспертов ООН: «Пока воз и ныне там»

Губерниев назвал сотрясанием воздуха заявление экспертов ООН
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление экспертов ООН в области прав человека, призвавших МОК обеспечить недискриминационные условия для спортсменов из России.

«Это все пока только разговоры. Один призвал, другой не призвал. Практических шагов пока не видно. Пока это сотрясание воздуха. Все говорят, но никто ничего не делает. Хотели бы допустить — допустили бы, а пока это разговоры. Разговоров становится много. Наверное, к этому так или иначе надо прислушиваться, но практических шагов нет никаких. Пока воз и ныне там, если говорить с точки зрения допуска российских спортсменов. Только разговоры и сотрясание воздуха. Надо ждать практических шагов. Пускай допускают, хватит болтать», — сказал Губерниев «СЭ».

25 января 2023 года Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, до соревнований в нейтральном статусе.

Дмитрий Губерниев
МОК
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