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Роднина — о заявлении ООН: «Нет причин, чтобы не допускать россиян. Надеюсь, такая риторика позитивно повлияет»

Роднина отреагировала на призыв экспертов ООН в области прав человека допустить россиян до международных соревнований
Артем Бухаев
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на призыв экспертов ООН в области прав человека допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований.

«Нет причин для того, чтобы не допускать. С позиции прав человека должны быть веские причины, чтобы наказывать, исключать, не допускать. На что-то же надо опираться. Я надеюсь, что такая риторика позитивно повлияет. Мировой спорт менее интересен без российского. Какие-то федерации теряют от этого деньги», — сказала Роднина «СЭ».

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Ирина Роднина
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