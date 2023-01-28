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Олимпиада

28 января, 15:17

Скобрев: «Мировой спорт только выиграет от допуска россиян до соревнований»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев высказался о возможном допуске российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях.

«Хочется верить, что независимо от той ситуации, которая происходит в мире, наши спортсмены смогут участвовать во всех соревнованиях. Да, хотелось бы, чтобы они выступали со своим флагом, со своим гимном. Но даже если будут какие-то санкции, мне кажется, в любом случае, допуск нашим спортсменам нужно сделать как можно быстрее. И мировой спорт от этого только выиграет. Наши ребята и так уже засиделись и устали соревноваться между собой. Думаю, что международные соревнования теряют очень много от того, что сильнейшие российские спортсмены не принимают в них участие», — приводит слова Скобрева «Газета.Ru».

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Тома Бах заявил, что российские и белорусские спортсмены могут принять участие на Олимпиаде в Париже-2024 в нейтральном статусе.

Томас Бах. Бах готов пустить россиян на Олимпиаду-2024. Глава МОК раскритиковал позицию Украины

Источник: «Газета.Ru»
Олимпиада
Иван Скобрев
МОК
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