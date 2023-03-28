Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Игры
Главная
Олимпиада

Сегодня, 17:26

Глава МОК Томас Бах выступил против вмешательства политики в спорт

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Томас Бах.
Фото AFP

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался о негативном вмешательстве политики в спорт.

«Это будет конец того спорта, который существует. В настоящее время идет около 70 региональных конфликтов. И стороны не требуют исключения атлетов из страны-противника и отправляют своих атлетов на соревнования», — приводит слова Баха РИА «Новости».

Ранее МОК объявил, что отложил вопрос допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже, но сформулировал ряд условий участия в международных соревнованиях.

Томас Бах
МОК
3
Читайте также
НОК Австралии готов принять спортсменов из России на Олимпиаде-2032
300 тысяч евро в месяц на отель и таинственный особняк. Как Роналду живет в Саудовской Аравии
Черное кольцо образовалось в небе после хлопка в Строгино
Путин наградил медалью «За отвагу» спасшего детей мальчика из Брянской области
Украинские военные указали на почти полное окружение Артемовска ВС РФ
Подсмотрел — в скважину: какие данные собирал беспилотник США у Крыма
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
В Госдуме назвали незаконными критерии МОК по допуску российских спортсменов
Бах рассказал, какими рекомендациями руководствовались в исполкоме МОК по будущему российских спортсменов
В МОК заявили, что решение по вопросу допуска России должны принимать комиссии спортивных федераций
В Фонде гимнастической этики заявили, что получили апелляцию на отстранение Винер
Бах: «Решение об участии атлетов на международных соревнованиях должно определяться на спортивных основаниях»
МОК рекомендовал не допускать до соревнований спортсменов, связанных с вооруженными силами
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент МОК Бах выступил за возвращение россиян на международные турниры в нейтральном статусе

МОК рекомендовал допускать в нейтральном статусе россиян, не поддержавших СВО
Новости
RSS RSS
Все новости