Глава МОК Томас Бах выступил против вмешательства политики в спорт

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался о негативном вмешательстве политики в спорт.

«Это будет конец того спорта, который существует. В настоящее время идет около 70 региональных конфликтов. И стороны не требуют исключения атлетов из страны-противника и отправляют своих атлетов на соревнования», — приводит слова Баха РИА «Новости».

Ранее МОК объявил, что отложил вопрос допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже, но сформулировал ряд условий участия в международных соревнованиях.