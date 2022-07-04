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Сегодня, 18:17

Гимнастка Мельникова рассчитывает выступить на Олимпиаде в Париже

Иван Шитик
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова надеется, что сможет вместе с командой России выступить на Играх 2024 года в Париже.

«Впереди у нас также спартакиада, есть старты. Мы позитивно настроены и надеемся на Париж», — заявила Мельникова ТАСС.

Для Мельниковой, выигравшей в октябре титул абсолютной чемпионки мира, турнир в Калуге станет первым стартом в 2022 году.

В начале марта Международная федерация гимнастики и Европейский гимнастический союз приняли решение запретить российским спортсменам выступать на международных стартах.

Источник: https://tass.ru/sport/15120655
Олимпиада
Ангелина Мельникова
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