Гимнастка Мельникова рассчитывает выступить на Олимпиаде в Париже
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова надеется, что сможет вместе с командой России выступить на Играх 2024 года в Париже.
«Впереди у нас также спартакиада, есть старты. Мы позитивно настроены и надеемся на Париж», — заявила Мельникова ТАСС.
Для Мельниковой, выигравшей в октябре титул абсолютной чемпионки мира, турнир в Калуге станет первым стартом в 2022 году.
В начале марта Международная федерация гимнастики и Европейский гимнастический союз приняли решение запретить российским спортсменам выступать на международных стартах.
Источник: https://tass.ru/sport/15120655
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