Федеральный суд Швейцарии не получал от МОК апелляции на решение CAS по делу Мутко

Федеральный суд Швейцарии не получал от МОК апелляции на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу бывшего министра спорта России Виталия Мутко. 3 июля CAS удовлетворил апелляцию Мутко на решение МОК о пожизненном отстранении его от участия в Олимпийских играх в качестве официального лица. МОК имеет право подать апелляцию на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней с момента получения мотивировочной части решения по делу.

– Федеральный Верховный суд Швейцарии не может предоставить никакой информации о правовых вопросах и о разбирательствах, если апелляция официально не подана, – приводит ТАСС заявление пресс-службы Федерального суда. – На сегодняшний день в Федеральном суде Швейцарии не зарегистрировано ни одной апелляции по делу CAS 2017/A/5498 Vitaly Mutko v. IOC.

Напомним, что Мутко был отстранен пожизненно исполкомом МОК 5 декабря 2017 года, а апелляцию подал 26 декабря того же года.