Чепалова жестко высказалась о решении МОК допустить россиян на соревнования

Трехкратная олимпийская чемпионка, советник президента Федерации лыжных гонок России Юлия Чепалова в разговоре с «СЭ» заявила, что ей не нравится схема возвращения российских спортсменов, предложенная Международным олимпийским комитетом.

— Вы в принципе лыжи смотрите?

— Да, конечно. Кубок России. Кубок мира не смотрю, принципиально.

— Наверняка слышали, что МОК собирается вернуть российских спортсменов, но с условием неподдержки СВО, причем будут индивидуальные проверки. Это позитив в нынешних условиях?

— Ну это бред же.

— Но если спортсмен всю жизнь шел к мечте?

— И что он, продаст страну?

— Допустим, он на этой проверке скажет: «Спорт вне политики, просто хочу кататься на лыжах».

— Мне не нравится такая позиция. Понятно, что решение будет приниматься общее, в том числе Еленой Валерьевной, федерациями. Я всегда ее поддержу, потому что она умные вещи говорит. Но нужно еще будет сто раз подумать перед принятием такого решения.

— В общем, вы в свое время писали письмо Рогге, а Бах оказался не лучше?

— Вообще нет. Нужно действовать, как они. Смотришь в книгу — видишь фигу. Это позиция Европы и Запада. Они смотрят и все равно делают свое. Это касается и моей истории — ведь суть так никто и не объяснил, зато лидеров сборной, в том числе Женю Дементьева, убрали. И сразу всем легче жить стало. (Чепалова была дисквалифицирована из-за антидопингового нарушения, сама она вину не признала. — Прим. «СЭ»)