Чехия запретила россиянам участвовать в соревнованиях в стране

Правительство Чехии запретило россиянам участвовать в соревнованиях на территории страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на sport.cz.

Предложение поступило от Министерства образования Чехии. Кроме того, правительство запретило своим спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России.

Ранее Олимпийский комитет Чехии выступил против любой формы участия России и Белоруссии в квалификационных турнирах Олимпийских игр 2024 года в Париже из-за ситуации на Украине.