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Бывший президент ОКР Александр Жуков назвал самое значимое событие в российском спорте в 2022 году

Иван Шитик
Корреспондент
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Первый заместитель председателя Госдумы РФ, бывший президент Олимпийского комитета России Александр Жуков назвал самое значимое событие в российском спорте в 2022 году.

«Конечно, это Олимпийские игры, где выступали наши спортсмены. Тот же Большунов себя хорошо показал.

Если брать футбол, то это победа «Спартака» в Кубке России впервые за долгое время. Это серьезное событие», — сказал Жуков Metaratings.ru.

Александр Жуков является болельщиком московского футбольного клуба.

Зимняя Олимпиада 2022 года прошла в Пекине с 4 по 20 февраля. Сборная России завоевала на Играх 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

Источник: https://metaratings.ru/news/aleksandr-zhukov-nazval-pobedu-spartaka-v-kubke-rossii-glavnym-rossiiskim-futbolnym-sobytiem-2022-goda-217386/
Олимпиада
ФК Спартак (Москва)
Александр Большунов
Александр Жуков
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