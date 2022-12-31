Бывший президент ОКР Александр Жуков назвал лучших спортсменов в российском спорте в 2022 году

Первый заместитель председателя Госдумы РФ, бывший президент Олимпийского комитета России Александр Жуков назвал лучших спортсменов в российском спорте в 2022 году.

«Большунов и Щербакова — лучшие спортсмены года в России. Они хорошо выступили на Олимпиаде. Другие фигуристы и лыжники тоже здорово себя показали», — сказал Жуков Metaratings.ru.

На Олимпиаде в Пекине лыжник Александр Большунов выиграл пять медалей: три золотые, одну серебряную и одну бронзовую.

Анна Щербакова стала победительницей индивидуального турнира фигуристок на Играх 2022 года.

Ранее Жуков назвал главные события для российского спорта в 2022 году.