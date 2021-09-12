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В Госдуме считают, что Украина не соответствует условиям для проведения Олимпиады-2036

20:40
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского том, что страна готова стать хозяйкой Олимпийских игр.

«Президент Украины Зеленский соврал. Никакой заявки на проведение они еще не подавали. Может быть, намерения есть, но не более. Пусть не придумывает. Проведение Олимпиады — большая ответственность. Обычно, мероприятия проходят в таких странах, где успешная экономика, высокий уровень жизни, где решены все социальны проблемы. По моему мнению, Украина, к сожалению, не соответствует данным условиям. Я считаю, что сейчас не лучшее время для Украины проводить Олимпиаду. Это слишком дорогое удовольствие», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее Украина никогда не принимала Олимпийские игры. В 2012 Украина и Польша совместно приняли чемпионат Европы по футболу.

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