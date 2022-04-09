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Журова: «В советское время квартиры давали только за выдающиеся достижения»

Иван Шитик
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала идею выдавать российским олимпийским призерам квартиры вместо премиальных авто.

Ранее стало известно, что запланированная выдача европейских иномарок российским призерам Пекина-2022 не представляется возможной из-за санкционного режима.
«В советское время как раз именно так и было, но понятно, что квартиры давали только за выдающиеся достижения. Не всем подряд, а таким спортсменам, которые сейчас получают от государства машины.

Я думаю, что сейчас это сделать достаточно сложно, потому что большое количество многодетных семей и других людей стоят в очереди и ждут квартиру... А сейчас скажут, что спортсмену будут давать квартиру. Вы же понимаете, что люди будут возмущены.

В Советском союзе давали всем квартиры, а сейчас люди очень долго ждут. Кому-то очень-очень нужно, и им не дают. А спортсменам начнут давать? Это вызовет негодование, вот в чем проблема», — заявила Журова в интервью «Спорт День за Днем».

 
Автомобили для победителей и&nbsp;призеров Олимпийских игр. Олимпийцы получат деньги вместо дорогих иномарок. Но сумма может вызвать вопросы

 

Источник: https://m.sportsdaily.ru/news/svetlana-zhurova-lyudi-vozmutyatsya-esli-sportsmenam-nachnut-davat-kvartiry-odnu-za-drugoy
Светлана Журова
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