Журова: «В советское время квартиры давали только за выдающиеся достижения»

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала идею выдавать российским олимпийским призерам квартиры вместо премиальных авто.

Ранее стало известно, что запланированная выдача европейских иномарок российским призерам Пекина-2022 не представляется возможной из-за санкционного режима.

«В советское время как раз именно так и было, но понятно, что квартиры давали только за выдающиеся достижения. Не всем подряд, а таким спортсменам, которые сейчас получают от государства машины.

Я думаю, что сейчас это сделать достаточно сложно, потому что большое количество многодетных семей и других людей стоят в очереди и ждут квартиру... А сейчас скажут, что спортсмену будут давать квартиру. Вы же понимаете, что люди будут возмущены.

В Советском союзе давали всем квартиры, а сейчас люди очень долго ждут. Кому-то очень-очень нужно, и им не дают. А спортсменам начнут давать? Это вызовет негодование, вот в чем проблема», — заявила Журова в интервью «Спорт День за Днем».