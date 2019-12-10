Белорус с российским флагом на Паралимиаде-2016: «Принимать такие решения для ВАДА позорно»

Белорусский функционер Андрей Фомочкин, который в составе делегации Белоруссии на открытии Паралимпиады-2016 вышел с российским флагом, прокомментировал решение ВАДА в отношении российских атлетов.

— Принимать такие решения для ВАДА позорно, — цитирует Фомочкина РБК. — Удивительно. Даже за доказанные нарушения, на мой взгляд, нельзя наказывать несколько раз. А в истории с Россией не во всех случаях была аргументация. К тому же решение еще должен утвердить Международный олимпийский комитет. Бороться нужно обязательно.

Я, во всяком случае, уже давно персона нон грата на всех международных соревнованиях. Но, может быть, что-то и поменяется.

ВАДА забанило российский спорт на четыре года. Live!