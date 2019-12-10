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Допинг

Белорус с российским флагом на Паралимиаде-2016: «Принимать такие решения для ВАДА позорно»

16:04

Белорусский функционер Андрей Фомочкин, который в составе делегации Белоруссии на открытии Паралимпиады-2016 вышел с российским флагом, прокомментировал решение ВАДА в отношении российских атлетов.

— Принимать такие решения для ВАДА позорно, — цитирует Фомочкина РБК. — Удивительно. Даже за доказанные нарушения, на мой взгляд, нельзя наказывать несколько раз. А в истории с Россией не во всех случаях была аргументация. К тому же решение еще должен утвердить Международный олимпийский комитет. Бороться нужно обязательно.

Я, во всяком случае, уже давно персона нон грата на всех международных соревнованиях. Но, может быть, что-то и поменяется.

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https://sportrbc.ru/news/5def86f79a794739d4d07b18?ruid=UET9B13K5rxpSxTJAy6eAg==

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