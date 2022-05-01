Австралия могла купить голоса выборщиков при голосовании за организатора Олимпиады-2000. Тогда Игры получил Сидней

Президент Олимпийского комитета Австралии Джон Коатес поделился скандальными подробностями того, как Сидней получил право провести Олимпийские игры в 2000 году.

Издание The Guardian получило доступ к его интервью, которое было сделано в 20008 году. Тогда он признался, что предложил финансовые вознаграждения двум представителям Национального комитета африканских стран за их голоса. Как позже выяснилось, он предлагал по 35 тысяч долларов представителям Кении и Уганды.

В 1999 году по этому вопросу даже проводилось расследование, но все обвинения с Коатеса были сняты.

Отметим, что сейчас Коатес также занимает должность вице-президента Международного олимпийского комитета.