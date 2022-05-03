Президент МОК Бах высказался об отстранении российских спортсменов

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил суть своих рекомендаций для международных спортивных федераций отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований. Бах назвал их защитными мерами из-за реакции мирового общества.

«У нас было много аргументов от Национальных олимпийских комитетов (НОК), которые говорили: «Что делает эту ситуацию такой уникальной, что вы предприняли, когда была война в Афганистане, Сирии, Йемене, Мали, Эфиопии и где угодно?» Кризисов очень много, — приводит «КП» слова Баха со ссылкой на портал Inside The Games. — Ответ заключается в том, что это вопиющее нарушение олимпийского перемирия и что это защитные меры, которые мы должны были принять, потому что мировая реакция на другие конфликты была не такой, как на действия России на Украине».

По словам Баха, целью МОК было обратить внимание на сохранение целостности олимпийских ценностей, а они предполагают мирное соревнование между спортсменами из всех НОК. В марте Бах заявил, что не считает призыв МОК к отстранению российских спортсменов политически мотивированным.

После рекомендаций МОК российский спорт оказался практически в полной изоляции от международных соревнований.