Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 22:37

Президент МОК Бах высказался об отстранении российских спортсменов

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил суть своих рекомендаций для международных спортивных федераций отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований. Бах назвал их защитными мерами из-за реакции мирового общества.

«У нас было много аргументов от Национальных олимпийских комитетов (НОК), которые говорили: «Что делает эту ситуацию такой уникальной, что вы предприняли, когда была война в Афганистане, Сирии, Йемене, Мали, Эфиопии и где угодно?» Кризисов очень много, — приводит «КП» слова Баха со ссылкой на портал Inside The Games. — Ответ заключается в том, что это вопиющее нарушение олимпийского перемирия и что это защитные меры, которые мы должны были принять, потому что мировая реакция на другие конфликты была не такой, как на действия России на Украине».

По словам Баха, целью МОК было обратить внимание на сохранение целостности олимпийских ценностей, а они предполагают мирное соревнование между спортсменами из всех НОК. В марте Бах заявил, что не считает призыв МОК к отстранению российских спортсменов политически мотивированным.

После рекомендаций МОК российский спорт оказался практически в полной изоляции от международных соревнований.

Церемония открытия Игр в&nbsp;Сиднее. «Мы купили эти Игры». Вице-президента МОК и главу CAS обвинили в коррупции
Источник: https://www.kp.ru/sports/others/tomas-bah-pochemu-mok-prizyval-otstranyat-rossijskih-sportsmenov/
Томас Бах
МОК
12
3
Читайте также
«Отработанный материал». Как биатлонистка Кузьмина уехала из России в Словакию ради карьеры
Чемпионат мира по хоккею без России и КХЛ. Абсурдные санкции перед ЧМ коснулись даже финна с русской фамилией
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Капелло прокомментировал решение УЕФА продлить санкции в отношении российских клубов и национальных команд
«Беда, беспредел, катастрофа». Реакция на отстранение сборных и клубов из России
Запашный — о санкциях против российского футбола: «Там, где в спорте стоит частный бизнес, все тихо и спокойно»
Тарханов — о санкциях в адрес российского футбола: «Если будем молчать, нас будут давить еще»
Мирзоян: «Трагедии нет, жизнь наша продолжается. У российских ребят появился огромный шанс»
Российский футбол отрезали от внешнего мира. Что делать дальше
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Австралия могла купить голоса выборщиков при голосовании за организатора Олимпиады-2000. Тогда Игры получил Сидней
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости