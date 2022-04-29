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Сегодня, 16:00

Татьяна Тарасова допустила отстранение россиян от Олимпиады-2024

Иван Шитик
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова признала, что существует вероятность, что практика отстранения российских спортсменов от турниров продлится до 2024 года и затронет в том числе летнюю Олимпиаду в Париже.

«Если исходить из той ситуации, которая складывается в последние два месяца с российским спортом, такая вероятность существует. В таком случае наш спорт сильно пострадает. Но нужно делать все возможное, чтобы сохранить и приумножить наш уровень. Россия всегда была, есть и будет великой спортивной державой, несмотря ни на что», — сказала Тарасова «РБК Спорт».

Ранее МОК призвал международные федерации отказаться от демонстрации флагов России и Белоруссии на соревнованиях, а потом и вовсе рекомендовал не допускать спортсменов из этих двух стран на турниры. Большинство федераций последовали этим рекомендациям.

Источник: https://sportrbc.ru/news/626bcea29a7947f102f5b159?from=newsfeed
Олимпиада
Татьяна Тарасова
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