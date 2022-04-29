Татьяна Тарасова допустила отстранение россиян от Олимпиады-2024

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова признала, что существует вероятность, что практика отстранения российских спортсменов от турниров продлится до 2024 года и затронет в том числе летнюю Олимпиаду в Париже.

«Если исходить из той ситуации, которая складывается в последние два месяца с российским спортом, такая вероятность существует. В таком случае наш спорт сильно пострадает. Но нужно делать все возможное, чтобы сохранить и приумножить наш уровень. Россия всегда была, есть и будет великой спортивной державой, несмотря ни на что», — сказала Тарасова «РБК Спорт».

Ранее МОК призвал международные федерации отказаться от демонстрации флагов России и Белоруссии на соревнованиях, а потом и вовсе рекомендовал не допускать спортсменов из этих двух стран на турниры. Большинство федераций последовали этим рекомендациям.