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Легков: «Если российских спортсменов допустят в нейтральном статусе, пусть едут»

Легков высказался о возможном допуске российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Александр Легков высказался о возможном допуске российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

«Я знаю, как спортсмены тренируются. Мое мнение, если есть возможность ехать под нейтральным флагом, пускай едут, как это было на предыдущих Олимпиадах из-за других проблем. Они приедут после соревнований в Россию. Мы здесь включим им гимн России, будет флаг. Да и там все будут знать, какую страну ребята представляют. Да, это далеко не приятно и, наверное, это неправильно. Но отказываться не надо. Пускай соревнуются, а главное — побеждают. Это их жизнь», — приводит слова Легкова «Спорт День за Днем».

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе. В оргкомитете Олимпийских игр-2024 сообщили, что примут решение о допуске российских спортсменов в зависимости от постановления МОК.

1 февраля эксперты ООН призвали МОК обеспечить отсутствие дискриминации российских и белорусских спортсменов.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/legkov-esli-rossiyskikh-sportsmenov-dopustyat-v-neytralnom-statuse-pust-edut-a-gimn-vklyuchim-zdes
Александр Легков
МОК
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