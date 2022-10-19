Илон Маск взрывает соцсети. Он издевался над шахматистом Ниманном и был избит регбистами

Самый богатый человек мира не раз взаимодействовал со спортом — с разными последствиями.

Илон Маск — богатейший человек планеты и один из тех, кто стоит у истоков новой технологической революции. Его компании сделали массовыми такое явление, как электрокары и частные пилотируемые полеты в космос. Однако Маск не чужд и простых забав — например, троллинга в соцсетях. Основной платформой для провокационных постов южноафриканец выбрал Twitter (сеть заблокирована в РФ). Хотя в последнее время он вызывает гнев украинской и западной общественности, Маск успел накуролесить и в спорте. Вспоминаем его главные твиты и выступления.

Покупка «Манчестер Юнайтед» и мирового регби

17 августа 2022 года Маску стало скучно, и он неожиданно рассказал о намерении стать владельцем английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

— Хочу быть с вами честен: я поддерживаю левую половину Республиканской партии и правую половину Демократической партии! Кроме того, я покупаю «Манчестер Юнайтед», добро пожаловать!" — написал веселый южноафриканец. Акции «МЮ» моментально подскочили на 17%, правда, затем, когда бизнесмен признался в розыгрыше, они упали ниже, чем были на момент твита. Капитализация клуба оценивается в 2 миллиарда долларов, у Маска их 220.

Однако Маск не ограничивался футболом в своих спортивных манифестах. Еще в апреле, когда появились слухи о покупки им всего Twitter (сеть заблокирована в РФ), южноафриканец предупредил, что купит и Международную федерацию регби и вернет Кубок мира в ЮАР, который был «украден» Францией (Маск имел в виду право проведения турнира в 2023 году). Однако и это оказалось шуткой. Впрочем, Маск не раз смотрел популярный в ЮАР регби и оставался в восторге от увиденного.

Больница «из-за регби»

А вот кто делал скандальные заявления про данный вид спорта, так это отец Илона Эррол Маск. Он рассказал о случае, когда его сын был избит в 8-м классе до такой степени, что отец его не узнал по возвращении домой. И нашел объяснение агрессии — намекал, что били юные регбисты: «Вопрос заключался в том, умели ли ребята играть в регби или нет. Если они вырастают в такой культуре, то заканчивают как Писториус, который стреляет по своей девушке, стреляет из машины, стреляет в ресторане. ЮАР может производить людей-интеллектуалов, но сама по себе у нас неинтеллектуальная культура. Школы не предпринимают ничего против некоторых детей, потому что они играют за регбийную команду», — сказал Маск-старший. И добавил, что его сын был очень увлекающимся спортом человеком, любил верховую езду, лыжи и стрельбу из винтовки. А будущий предприниматель-инноватор после той драки две недели пролежал в больнице.

Впрочем, сам Маск сторонником ЗОЖ никогда не был. Он открыто писал, что съедает шоколадный батончик утром и пьет виски по вечерам. Но к 50 годам поменял привычки и теперь старается тренироваться дважды в неделю, так как без физических упражнений держать себя в форме труднее.

Издевательство над шахматами

Несколько твитов Маск посвятил шахматам. Прошелся по известному скандалу с участием молодого американца Ханса Ниманна, который якобы обыграл Магнуса Карлсена с помощью подсказок — вибраций анальной игрушки.

Маск сопроводил свой пост несколько измененной цитатой немецкого философа Артура Шопенгауэра. «Талант достигает цели, которую никто не может достичь. Гений — той цели, которую никто не может увидеть (потому что она в твоей заднице)», — написал Маск. «Вы почти слышите звук резиновой перчатки перед личным досмотром до начала шахматных матчей», — продолжил троллить миллиардер.

Посты Илона Маска.

Чуть ранее Маск фантазировал на тему шахмат в качестве видеоигры — картинкой с репликами вроде: «Этот игровой режим очень тупой!» Ему даже ответил Магнус Карлсен: «Этот норвежский босс очень сложный!» Имея в виду себя, конечно.

Посты Илона Маска.

Поклонник искусственного интеллекта

А также, как пионер всего технологичного, приветствовал турниры по шахматам между компьютерными программами: «Шахматы — такая простая и понятная игра. Когда-то мы играли с помощью белок и каких-то камней. А теперь у нас есть компьютеры», — глубокомысленно заметил Илон.

Напомним, компьютерная программа впервые обыграла человека уже в 1997 году: Deep Blue — Гарри Каспарова (включен Министерством юстиции РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. «СЭ»).

Маск также говорил о том, что человеческие возможности никогда не смогут оказать сопротивление искусственному интеллекту, увидев, как робот-гуманоид точно отправляет в баскетбольную корзину мячи. «Компьютеры абсурдно более точны, чем люди», — заявил Маск. Японский робот сделал 2020 точных бросков подряд за шесть с половиной часов. Кстати, в октябре Tesla представила своего робота-гуманоида.

Помощь тонганскому олимпийцу

Илон Маск уже не раз фигурирует в разрезе олимпийских историй. Перед зимней Олимпиадой в Пекине его критиковали за открытие шоурума (магазина для демонстрации товара) Tesla в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Тогда он подвергся обструкции и от западных СМИ, и американских законодателей, недовольных фрондой Маска на фоне ограничений на экспорт в Китай. Именно с Синьцзянем и нарушением прав уйгуров и была связана основная критика властей КНР. Но в Китае Маска и его «Теслу» любят — даже во время поездок внутри олимпийского «пузыря» по Пекину из окон было видно множество продукции компании Маска.

Чуть позже, на 1 апреля, портал об Олимпийских играх GamesBids опубликовал статью о том, что якобы Маск после «приватизации космоса» ведет секретные переговоры с МОК о проведении частных Олимпийских игр в 2030-х годах. Мол, Томас Бах хочет отдать их не стране, а компании, которая сама вложит все деньги, а местом проведения могут быть как США, так и родная Маску Южная Африка, а при желании хоть космодром на мысе Канаверал во Флориде. Новость оказалась розыгрышем, но весьма реалистичным. Сам Маск на нее не отреагировал, зато вице-президент оргкомитета Игр 1984 года в Лос-Анджелесе рассказал, что та Олимпиада де-факто уже проходила при финансировании только частного капитала. Мэрия подписывала контракты, в которых объявлялось, что она не должна нести финансовых обязательств.

Наконец, абсолютно реальная история произошла в 2022 году, во время той самой Олимпиады в Пекине. Пока мировая общественность спорила о Валиевой, в Океании страдали от последствий жуткого цунами жители островов Тонга. Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Ха'апай стало самым мощным на Земле с извержения Кракатау в 1883-м — и ведь многие из нас об этом даже не слышали. На Тонга пропали электричество, интернет, были перебои с водоснабжением. Тогда известный тонганский атлет Пита Тауфатофуа (тот самый, что ходил голым в масле на церемониях открытия и зимой, и летом) обратился через соцсети к Илону Маску: «Илон, мы, тонганцы, тут пострадали от вулкана и цунами и остались без связи. Есть возможность одолжить у тебя вайфай?»

И Маск помог. Выделив свои спутники Starlink, вокруг которых недавно горело столько костров интернет-споров. Вот всегда бы так наука помогала человечеству, а не разъединяла его.