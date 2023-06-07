«Уверены, что вы женщина?» Костомарова грубо оскорбила сбежавшая на Украину певица

Дикий выпад в адрес олимпийского чемпиона со стороны оперной дивы.

Знаменитый российский фигурист Роман Костомаров по-прежнему находится в больнице после тяжелой пневмонии и готовится к протезированию. По последним данным, 46-летний спортсмен пробудет там как минимум до конца лета.

Но далеко не все считают необходимым поддержать олимпийского чемпиона в такой тяжелой ситуации. К сожалению, в адрес мужественного атлета звучат жуткие и неадекватные комментарии, в том числе с политическим подтекстом. И в голове не укладывается, как такое можно говорить о человеке, за которого уже несколько месяцев переживает вся Россия.

Оскорбления

Оперная певица и бывший депутат Государственной думы Мария Максакова (признана в РФ иноагентом) позволила себе оскорбительно высказаться в адрес олимпийского чемпиона — она высмеяла трагедию человека. По этическим соображениям мы не можем привести данную цитату. Однако для понимания сообщаем, что в ней в крайне грубой и неприемлемой форме содержатся намеки на то, что Роман является «ватником» (сторонником президента РФ), что в нашей стране он не получит адекватного лечения и после выхода из больницы вынужден будет передвигаться на «сталинской дощечке с колесиками».

«Костомаров очутился в больнице, где у него начался некроз, и он последовательно лишался конечностей. По-моему, всех четырех, исключая голову», — самая мягкая цитата бывшей солистки Мариинского театра.

Что именно побудило экс-депутата Госдумы на столь ужасное для цивилизованного человека заявление — можно только гадать. Однако это не первое дикое антироссийское выступление певицы, которая уже не первый год проживает на территории Украины и регулярно высказывается о российских звездах и своей бывшей стране.

Мария Максакова. Фото Global Look Press

Абсурд

Реакция на столь критичное высказывание не заставила себя ждать. Российская актриса и общественный деятель Яна Поплавская в своем Telegram-канале подвергла жесткой критике певицу, цинично высказавшуюся о Романе Костомарове.

«Когда вы начинаете обвинять родителей в грехах их детей... Вспомните «в семье не без урода». Подчас невозможно предположить, что человек, выросший в культурном, прекрасном уважаемом окружении, вырос и превратился в чудовище. За каждым человеком стоят двое: за одним плечом Ангел, за другим плечом бес. И они борются за человека, а он помогает одному из них. И глядя в это лицо, не трудно понять — кто победил в битве за Марию Максакову (признана в РФ иноагентом). Там же ничего человеческого не осталось!» — написала Поплавская.

В социальных сетях певицы пользователи также выразили свое возмущение ее высказываниями в адрес российского фигуриста:

«Сегодня посмотрел ваше выступление о Костомарове. Вам сделают то же самое. Желаю».

«Послушала ваш комментарий про Костомарова. Да, вы, Машка, пустоголовая!»

«После такого комментария в адрес Костомарова хочется задать вам вопрос: вы уверены, что вы женщина?»

«Вам, видимо, при рождении мозг ампутировали».

«Эта гнида даже не заслуживает ненависти. Только омерзения и гадливости».

«Жаль вас».

Напомним, что Мария Максакова — дочь знаменитой российской актрисы Людмилы Максаковой и немецкого предпринимателя Петера Игенбергса. Долгое время Мария делала карьеру оперной певицы в России. С 2011 по 2016 год она была депутатом Госдумы, а затем вместе с мужем Денисом Вороненковым эмигрировала в Киев. Там супруг был убит на улице при невыясненных обстоятельствах — якобы бывшим супругом Максаковой.

Роман Костомаров. Фото Global Look Press

Роман

Ранее о Костомарове неоднозначно высказался паралимпиец Роман Федяев, чьи слова также были подвергнуты жесткой критике. «Что я хотел бы сказать Роману? Первые два-три года на протезе — это ад, который нужно будет перетерпеть, — сказал Федяев в беседе с NEWS.ru. — Если ты болеешь, не лезь в ледяную воду. Он поплатился за свои действия очень большой ценой. Никто не заставлял его это делать».

На фоне этих абсурдных заявлений самым главным остается состояние здоровья фигуриста. Оно остается стабильным — Костомаров стойко переносит продолжительное пребывание в стенах больницы, врачи готовят его к протезированию.

«Состояние Костомарова стабильно и психологически, и физически. Врачи продолжают подготовку спортсмена к протезированию. Скорее всего, он пробудет в больнице как минимум до конца лета», — сказал источник ТАСС.

По данным РИА «Новости Спорт», протезирование состоится через один-два месяца. Сам фигурист чувствует себя нормально. Ранее сообщалось о возможной выписке спортсмена в конце мая, однако после нее Романа могут перевести в другую клинику для проведения процедуры протезирования.

В начале мая Костомаров сам вышел на связь — впервые за долгое время. Тогда фигурист в социальных сетях заявил, что его «вытащили с того света» и впереди у него «много тяжелой работы над собой». За здоровье олимпийского чемпиона переживает вся страна, поэтому так важна была первая весточка от самого фигуриста.

Хореограф и продюсер Илья Авербух назвал Костомарова бойцом — и именно так фигуриста, перенесшего тяжелую болезнь и ампутацию нескольких конечностей, воспринимают в России.