Мужество Домниной вернуло Костомарова к жизни. Но их отношения развивались непросто

Почему Оксана и Роман во время своей спортивной карьеры выступали с другими партнерами.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров из-за последствий пневмонии несколько месяцев находился на грани жизни и смерти. В том, что ему стало лучше, большую роль сыграла его спутница жизни — Оксана Домнина. Пара прошла массу испытаний в своих отношениях и в настоящее время переживает, наверное, очень непростой момент в жизни. Но самое главное, что вместе фигуристы успешно преодолевают все трудности.

Роман после развода

Костомаров до Домниной уже был женат, причем на подруге Оксаны — фигуристке Лаутовой. Драматизма ситуации добавляло то, что Домнина присутствовала на свадьбе Романа и Юлии. Первый брак олимпийского чемпиона не задался — через три года супруги развелись. Несмотря на то, что Костомаров как коллега давно был знаком с Домниной, их отношения начались не сразу. Первые чувства появились, только когда они вновь встретились в рамках гастрольного тура Ильи Авербуха.

Во время спортивной карьеры Костомаров выступал в дуэтах с Екатериной Давыдовой, Анной Семенович и Татьяной Навкой. Домнина каталась с Максимом Болотиным и Максимом Шабалиным. Вместе же выступить на топ-уровне не получилось. Оксана на восемь лет младше Романа, и пик ее выступлений за сборную пришелся на Олимпиаду-2010, тогда как Костомаров блистал на Играх-2006.

«Понятно, что более-менее близко мы знали друг друга давно, ездили на одни и те же соревнования. Но я долго жил в Америке, тренировался там, а Оксана жила в Одинцово, выступала за Московскую область. Многое изменил, наверное, гастрольный тур Ильи Авербуха, как раз в 2005-м. Мы как-то почувствовали», — рассказал Костомарова OK-Magazine.

«Почувствовали, что нас притягивает друг к другу. Мы провели в туре целый месяц, могли много общаться и что-то для себя понять», — добавила Домнина.

С тех пор началась романтическая история двух фигуристов, в которой было немало испытаний, причем с самого начала. Первое время мама Костомарова не одобряла его союза с Домниной. Но влюбленные доказали, что их чувства настоящие и делают их счастливыми.

Федор Успенский, Фото «СЭ»

Неожиданный разрыв

После неудачи в первом браке Костомаров не спешил связать себя узами вновь, хоть и был счастлив рядом с Домниной. После нескольких лет совместной жизни у фигуристов родилась дочь Анастасия. Однако даже общий ребенок не стал помехой для разрыва.

В декабре 2013 года Оксана сообщила о расставании с Романом. Одной из основных причин было то, что Костомаров за все годы отношений так и не сделал любимой предложения. Незадолго до этого фигуристка участвовала в «Ледниковом периоде» с актером Владимиром Яглычем, и между партнерами проскочила искра. Домнина уверяла, что все серьезно и надолго.

«Жизнь идет, наши отношения с Ромой стали другими. И в какой-то момент я поняла, что все изменилось: мои взгляды на жизнь, мечты, планы... Мой уход от Романа только выглядит импульсивным и необдуманным, но на самом деле это очень взвешенный и осознанный шаг», — цитировали Домнину «7 дней».

Пара позировала для глянцевых журналов и появлялась вместе на светских мероприятиях. Владимир даже обещал обязательно повести Оксану под венец и мечтал о детях. А Роман первое время не хотел отпускать свою возлюбленную. И даже набил на руке татуировку с надписью Love — crucifixion («Любовь — распятие»).

Но уже весной 2014 года Домнина вернулась к Костомарову. И впоследствии именно с ним связала себя узами брака.

Фото Global Look Press

Долгожданная свадьба

Теперь Роман не стал медлить — уже в апреле 2014 года они с Оксаной поженились. Фотографии с торжественного мероприятия опубликовало издание StarНit, которое среди первых сообщило о счастливом событии в жизни фигуристов.

«25 апреля в 11 утра мы собрались в Таганском загсе. Были родители молодых, их 3-летняя дочка Настя и друзья, в том числе Илья Авербух и Марат Башаров», — поделился фотограф с места событий.

Позднее пара решила не просто узаконить свои отношения, а еще и обвенчаться. В 2016 году у них родился второй ребенок — сын Илья. Фигуристы после расставания обрели гармонию и совершенно точно — счастье.

При этом даже активный образ жизни и участие в таких проектах, как «Ледниковый период», не мешали им.

«Мы с Вольфом, за исключением первого месяца, когда он уезжал на съемки, постоянно тренировались. Роман Сергеевич ругался на меня. Говорит: «Сколько можно кататься?» Семью во время проекта практически не видели? Не, ну, ночами виделись», — рассказывала Домнина Hello в 2021 году.

Фото Global Look Press

В болезни и здравии

Но как оказалось, самое сложное испытание у Оксаны и Романа было впереди. Костомаров был госпитализирован в январе 2023 года с диагнозом «двусторонняя пневмония». Семье фигуриста предстояли тяжелые месяцы, прежде чем Костомарову наконец-то стало легче. И большую роль в этом сыграла его супруга Оксана.

Все это время Домнина пристально следила за лечением мужа. Она не отходила от его постели, спрашивала, почему врачи ставят то или иное лекарство, а также просила не ходить громко, когда Роман засыпает. Кроме того, фигуристка читала ему книги и кормила с ложечки.

«С Оксаной Домниной я нахожусь каждый день на телефонной связи, утром и вечером, обмениваемся СМС, созваниваемся. Я слышу ее голос, она держится большим молодцом, очень сильная женщина», — рассказал «СЭ» Илья Авербух.

Сейчас Костомарову уже лучше: он в хорошем настроении и готовится к протезированию, а также активно общается с близкими. А врачи уже даже планируют возможную выписку спортсмена и его дальнейшую реабилитацию.