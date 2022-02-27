5:0 в пользу Вячеслава Короткина!

27 февраля юбилей праздновал заместитель главного редактора «СЭ»

В редакции «СЭ» ходит много мемов и баек из нашей внутренней жизни. Журналисты любят шутить и пересказывать друг другу веселые истории. И в большинстве из этих историй фигурирует «наш Слава».

Только он может, общаясь с журналистом, который сопровождал, кажется «Челси», на всю редакции громогласно кричать в телефон: «Как сели в автобус? Как что делать? Преследуй автобус! Немедленно!»

Только он может позвонить в два часа ночи корреспонденту и спокойным голосом как ни в чем не бывало начать давать «срочное задание».

Только он может привести в редакцию «СЭ» самого Жозе Моуринью, когда в это никто не верил.

Только он может... Да чего «наш Слава» только не может!

А на самом деле Вячеслав Волдемарович («Пишется без мягкого знака», — любит он уточнять) является одним из самых ответственных, требовательных и опытных сотрудников «СЭ». Он пришел в «Спорт-Экспресс» еще в прошлом тысячелетии, а точнее в 1999 году.

На тот момент Короткин уже был чемпионом Европы по волейболу («Но лишь среди юношей», — всегда скромно он уточняет) и занимал руководящий пост в Гохране России — серьезнейшей государственной структуре при Минфине. Но любовь к спорту оказалась сильнее.

Сейчас Вячеслав — ключевое звено в большинстве редакционных процессов. Феноменальная работоспособность, огромная ответственность и жесткая требовательность сочетаются с остроумием и добродушием. Он, как никто другой, умеет находить этот баланс — быть строгим руководителем и в то же время своим, компанейским парнем. И это большой талант.

Вячеславу Волдемаровичу — 50. Мы желаем ему только побед! И точно знаем, что никакие цифры его не изменят, он так и останется энергичным, неравнодушным и заряженным только на лидерство. Потому что это — «наш Слава».

P.S. А еще он есть в ТикТоке.