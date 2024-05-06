Вяльбе назвала президента России Путина настоящим мужчиной

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что думает о президенте России Владимире Путине.

«Первое, что приходит на ум — это настоящий мужик. Он на 100 процентов находится на своем месте. Очень дальновидный. Не на завтра и послезавтра, а на десятки, если не на сотни лет вперед», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».

По словам главы ФЛГР, она переслушивает его знаменитую речь на Мюнхенской конференции и восхищается Путиным.

Выборы президента России в 2024 году прошли с 15 по 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100 процентов протоколов, Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов, при этом была зафиксирована рекордная в новейшей истории России явка — 77,44 процента.

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