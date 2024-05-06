Вяльбе считает, что примерно через 20 лет США могут прекратить свое существование

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что примерно через 20 лет США могут прекратить свое существование. Она считает, что люди там живут на грани катастрофы.

«Лет двадцать с лишним назад была последний раз в США, и казалось: «Вот это круто и это круто!» А сейчас понимаю, что там полная задница. Реально. Общаюсь же с людьми, кто-то еще в 90-е уехал. Они уже живут на грани общей катастрофы», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».

Вяльбе считает, что в стране засилье законов про ЛГБТ (экстремистская организация, запрещенная в РФ), трансгендеров и так далее. Также проблема с наркоманией и мигрантами.

«Приезжают реальные головорезы, воруют, выносят все подряд, а власти ничего не могут сделать. С другой стороны, хорошо: лет двадцать еще — и вас уже не будет. Сами себя закопаете», — подчеркнула глава ФЛГР.

Ранее Вяльбе назвала Владимира Путина настоящим мужчиной.