«Задолбал уже этот официоз». Создатель программы «Одной ногой в Токио» ответил хейтерам

Интервью с блогером-параатлетом Дмитрием Игнатовым об этике.

Внезапный скандал разразился вокруг медиапроекта канала Russia Today, который был подготовлен совместно с ВГТРК и Паралимпийским комитетом России к Паралимпиаде-2020 в Токио. Название проекта «Одной ногой в Токио» смутило многих людей, которые увидели в подобном каламбуре оскорбление людей с ограниченными возможностяи, а также крайне неуместную, грубую шутку. Как только название программы опубликовали в предварительной телепрограмме канала «Россия-24», на создателей шоу накатила волна хейта. Интернет-войны дошли даже до Ксении Собчак, которая в своем телеграм-канале написала в нецензурной форме претензию к качеству юмора создателей проекта. «СЭ» связался с ведущим и идейным вдохновителем шоу блогером-параатлетом Дмитрием Игнатовым.

Хейт вокруг шоу — демонстрация качества нашей журналистики

— Как пришла идея создать такой проект и почему все-таки такое острое название?

— История с названием очень простая. У меня нет ноги, поэтому я одной ногой в Токио. Второй вариант — мы не успели аккредитоваться, поэтому как журналисты мы в Токио пока одной ногой, в подвешенном состоянии. Ну и, в-третьих, вся российская делегация в подвешенном пока что состоянии, не до конца понятно, вообще поедут команды или не поедут. До Олимпиады, конечно, всего 10 дней, но тут пошли случаи заболеваний, и есть риск, что после Олимпиады Паралимпиаду отменят, все запретят из-за пандемии. Болельщиков, к примеру, уже точно не будет, как заявил мэр Токио. По Паралимпиаде вопрос решается, вопросы открыты. Известно все будет чуть позже, время есть, вместе с тем и серьезное волнение. Но основное, конечно, это описание самого факта наличия особенностей у спортсменов — большинство участников будут в Японии одной ногой. Потому что они ходят на протезах или используют другие гаджеты, которые решают вопросы мобильности.

— При этом «одной ногой» — это известный российский фразеологизм.

— Вы имеете в виду «одна нога здесь, другой там»? Я так тоже думал назвать сначала, а потом решил приберечь для своей кофейни. Пока что открывать кофейню не планирую, но вдруг захочу — название уже есть.

— Многие отнеслись к названию программы с недопониманием и даже с критикой. Вас расстраивает подобная реакция?

— Нет, я был к ней в целом готов. Это нормальная история для всех нас — вешать сразу же на всех ярлыки, не разбираясь в корне проблемы. Заварили эту кашу, конечно, журналисты. И эта история демонстрирует качество журналистики в нашей стране. Не разобравшись, начали что-то писать, критиковать. Хоть посмотрел бы для начала! Достаточно тизер посмотреть, и уже будет понятно, в чем посыл передачи.

Оказывается, у Паралимпийского комитета России и RT есть совместный проект. Называется «Одной ногой в Токио».



У меня всё. pic.twitter.com/2zYff4azgc — Андрей Кусков (@AndrewKuskov) July 12, 2021

— Это же типичные твиттер-войны. Один сделает пост со скриншотом, второй и третий сделает репост, четвертый оскорбится. И так пойдет волна возмущений друг за другом.

— С другой стороны, это говорит и о более серьезной проблеме в России — как у нас относятся к непростым вопросам. И не умеют шутить, не понимают юмора. Обрушились сразу же на канал «Россия-24», поскольку название какое-то, на их взгляд, не такое, отличается от всех. Предложили им другое название — оно им тоже не подходит. Я не понимаю таких людей, которые во всем видят какие-то негативные смыслы. На самом деле у нас все классно, весело, позитивно. Негатив я видел только от людей, которые оскорбились названием программы, и все. Это программа о людях с инвалидностью, и никто из них, мои друзья, знакомые, участники паралимпийской сборной — никто из них ничего плохого не видит в таких шутках. Всех уже задолбал официоз.

У нас все модно: мы красиво одеваемся и ездим на мотоциклах

— Многие относятся к людям с инвалидностью с подчеркнутой жалостью или страхом. Вы это и подразумеваете под «официозом»?

— Это вообще больная тема. Все привыкли смотреть на то, как показывают протез, коляску, грустная история аварии под слезливую музыку... Надоело. Мы не про это, у нас все модно, классно. Мы ездим на мотоциклах, красиво одеваемся, ходим в рестораны, занимаемся любовью. Мы делаем все, как и другие люди. И даже больше порой, чем люди без инвалидности. Есть, конечно, люди, которые не могут выйти из своей квартиры, либо им это сделать очень тяжело. Но есть и те, кто живет полной и активной жизнью и подает другим людям пример. В том числе и людям без инвалидности.

— В спорте и не только часто возникает этический спор — как правильно назвать человека с инвалидностью.

— Начнем с того, что вежливо к человеку обращаться вообще-то по имени. Если вы хотите обратиться или описать какую-то группу, то это человек с инвалидностью или люди с инвалидностью. Самое простое. Человек, использующий коляску. Человек на протезе. Человек с проблемами слуха. Но ни в коем случае не инвалид и тем более не калека.

— Насколько такие этические проблемы актуальны для сообщества людей с инвалидностью в России и может ли юмор помочь их решить?

— Проблема есть, но ребята как-то с этим справляются. И юмор здесь очень хорошо работает. Юмор вообще великая вещь, на ТНТ очень много комиков с инвалидностью, и они здорово шутят.

Никто не хочет ехать в Токио туристами — люди едут выиграть медали

— В рамках вашего проекта вышло уже три сюжета — с вице-президентом Паралимпийского комитета России, пловчихой Анастасией Диодоровой и гребцом Егором Фирсовым. Чья история зацепила вас больше других?

— Я обожаю всех своих героев, выбирал их сам. Это мои друзья и близкие приятели, кого-то выделить среди них не могу, болею за всех одинаково. И чью-то историю выделить среди других я тоже не могу, хотя бы потому, что проект еще продолжается, таких историй будет много. Мы только начали, самое интересное — впереди. Пока что было три сюжета, но в целом их гораздо больше.

— Получается, вы посмотрели на паралимпийский спорт с разных сторон. Можете тогда ответить на главный вопрос — помогает ли паралимпийский спорт социализации людей с инвалидностью в стране?

— Если обратиться к истории его появления, то в этом и была изначально его цель. Я не работаю в Паралимпийском комитете России, чтобы отвечать на вопрос, выполняет ли ПКР эту функцию в России или нет. То, что я вижу, — люди занимаются спортом, и им нравится то, что они делают. Так что, наверное, справляется.

— Отстранение ПКР от международного паралимпийского комитета сильно мешает развитию паралимпизма в России?

— Опять же, я не чиновник и не владею такой информацией. Мне сложно судить.

— Неужели ситуация вокруг статуса сборной России на Паралимпиаде вас не беспокоит?

— Главное — мы едем на Игры, российские спортсмены покажут хорошие результаты. По крайней мере я на это надеюсь. Все настроены на победу, никто не хочет ехать в Токио туристами, хотят выиграть медали.

— И положение россиян как нейтральных спортсменов вас не смущает?

— Не мне же в этом статусе выступать, надо спрашивать самих спортсменов. С ребятами я говорил — у них настрой серьезный. Все хотят поехать в Японию и привезти домой медали. На политические темы я не готов рассуждать, поскольку есть компетентные люди, которые за это в ответе.