Стеша Маликова покорила сердце русского суперталанта Капризова? Как выглядит дочь знаменитого певца

Для Кирилла Капризова этот год складывается так круто, что ему можно лишь позавидовать.

24-летний российский хоккеист провел огненный сезон в НХЛ, став лидером «Миннесоты» и не оставив шансов конкурентам в борьбе за «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона. Впереди его ждет новый контракт, и, учитывая успехи, количество нулей в нем будет очень симпатичным.

А еще будущая топ-звезда НХЛ одерживает победы не только на площадках Северной Америки, но и на личном фронте. Некоторое время назад он встречался со звездой шоу «Холостяк» моделью Николь Сахтариди, пишет «Комсомольская Правда». Те отношения не продлились долго, а о новых ничего не было слышно до этого момента. Теперь же неспортивные СМИ предполагают, что сердце Капризова вновь занято — Стефанией, дочерью известного и всеми любимого певца Дмитрия Маликова.

Официально пара не объявляла об отношениях, не выкладывала совместных фото, но любопытные фанаты заметили пару интересных деталей, явно намекающих на то, что хоккеист и 20-летняя модель как минимум являются друзьями.

Дело в фотографиях и лайках. Оба сейчас проводят летний отпуск на Алтае и выкладывают фотографии с видами, подозрительно похожими на одни и те же места. Добавим к этому взаимные лайки и подписку и сразу же вспомним знаменитый мем: «Совпадение? Не думаем».

Стефания Маликова и Кирилл Капризов на фоне алтайских пейзажей. Очень похоже, не правда ли? Фото Instagram

Кирилл — самый завидный жених российского хоккея, Стеша — очаровательная девушка, которую, кстати, ничто не держит в России, ее сердце тоже свободно, МГИМО окончен, значит, можно совершенно спокойно гонять в Америку и параллельно выводить свою модельную карьеру на международный уровень. Так почему бы им не начать встречаться?

Пока ждем от пары официального подтверждения или шуток по этому поводу в Instagram, предлагаем вам оценить красоту постов дочери известного музыканта.