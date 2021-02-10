Голливудские звезды купили третий по старшинству футбольный клуб в мире. Обещают поднять к вершинам АПЛ

Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни теперь владельцы «Рексхэма». Ждем Дедпула в Уэльсе?

Вечером 10 февраля «Рексхэм» обыграл на своем поле «Олтринхэм» в очередном матче Национальной лиги — пятого по силе английского дивизиона, идущего в футбольной пирамиде следом за четырьмя профессиональными лигами. Этот успех позволил валлийскому клубу подняться на 7-е место в таблице.

Но главное событие вечера случилось уже после окончания матча. Было официально объявлено, что новыми владельцами «Рексхэма» стали голливудские звезды — Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни.

Рейнольдс — звезда фильма «Дедпул», за роль в котором получил в 2017 году номинацию на приз «Золотой глобус». 44-летний канадец также известен по работам в картинах «Погребенный заживо», «Предложение», «Учитель года» и франшизе «Люди Х».

43-летний Макэлхенни прославился как шоураннер и исполнитель одной из главных ролей в сериале «В Филадельфии всегда солнечно».

Под их контроль перешли все 100% акций «Рексхэма», которые до этого принадлежали специальному фонду, основанному болельщиками, — Wrexham Supporters Trust (WST). Вообще, это крайне редкий для Британии случай — большинство клубов имеют частных владельцев, или же за ними стоят крупные компании. Такая форма управления существовала в «Рексхэме» с 2011 года, и WST не собирался ничего менять, однако предложение Рейнольдса и Макэлхенни оказалось крайне привлекательным.

В рамках сделки актеры уже инвестировали в «Рексхэм» два миллиона фунтов — это было одним из условий соглашения. Деньги в первую очередь пойдут на основную команду, однако часть будет инвестирована в женскую команду, реконструкцию стадиона и работу с комьюнити.

Рейнольдс и Макэлхенни пообещали вкладывать в «Рексхэм» свои средства, а также всячески использовать свою популярность и маркетинговые инструменты для развития проекта. Кроме того, в планах снять документальный фильм о новой эре в истории клуба.

«Мы заснимем все это. Мы должны думать о «Рексхэме» так же, как «Манчестер Юнайтед» думает о себе», — сказал Макэлхенни.

«Мы призываем всех болельщиков объединиться для поддержки наших новых владельцев, клуба и команды, поскольку они стремятся поднять «Рексхэм» к высотам, о которых мы все мечтали», — говорится в заявлении WST.

Но для начала было бы неплохо вернуться в Лигу 2 — четвертый по силе дивизион в Англии. Оттуда «Рексхэм» вылетел в 2008 году и с тех пор обретался в Национальной лиге. При этом «Рексхэм», основанный аж в 1864 году, — третий в списке старейших профессиональных клубов мира и старейший в Уэльсе.

There are no small bottles, Wrob. Only small owners... with small bottles.

p. s. We have the same lawyer. https://t.co/2KzLWRZFO3 — Wryan Reynolds (@VancityReynolds) February 9, 2021

Зачем все это Рейнольдсу и Макэлхенни, которые сразу после завершения сделки поменяли имена в своих аккаунтах в Twitter, добавив к именам Райан и Роб букву W в начале?

Одна из версий — сейчас это модно. Например, звезда сериала «Офис» Минди Кэлинг приобрела пакет акций другого валлийского клуба — «Суонси». Натали Портман и вовсе создала свою женскую команду — «Ангел Сити». Сам Рейнольдс пошутил, что вынашивал замысел о покупке «Рексхэма» восемь лет — с тех пор, как его упомянула в одном из постов в Twitter жительница города.

The @Wrexham_AFC handover is complete! We're toasting with a limited-edition bottle of @AviationGin and I am rebranding as Wrob. Both of which I am apparently legally obligated to do as I've been informed Ryan now owns my life rights. My lawyer is currently looking into it. pic.twitter.com/f4fdpJtlIq — Wrob McElhenney (@RMcElhenney) February 9, 2021

«Наша цель — это развивать клуб, вернуть его в футбольную лигу, увеличить посещаемость и улучшить стадион и в то же время оказать положительное влияние на более широкое сообщество в Рексхэме», — сказал Рейнольдс еще в ноябре, когда началось оформление сделки.

MISSION STATEMENT | Rob & Ryan's vision for Wrexham AFC.



?? #WxmAFC — Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) February 9, 2021

Забавно, но у «Рексхэма» уже появился новый партнер — марка джина, с которой у Рейнольдса рекламный контракт (они даже на заставке в его аккаунте в Twitter). Те уже выпустили специальную коллекцию, посвященную клубу, с его символикой на этикетке.

OUT NOW! | Special Limited Edition Wrexham AFC @AviationGin! ??



?? #WxmAFC — Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) February 10, 2021

Общее настроение болельщиков оптимистичное, однако не все рады происходящему.

«Я просто подожду и посмотрю, если честно. Я пока не собираюсь праздновать. Я обеспокоен тем, что нас могут использовать в качестве средства для зарабатывания денег и других медийных стратегий, которые будут продвигать личную карьеру актеров, а не клуб. Боюсь, что нас могут проглотить, разжевать и выплюнуть», — сказал The Guardian всю жизнь болеющий за «Рексхэм» бухгалтер Майкл Джоунс.

Возможно, он прав. Но теперь внимания к скромному валлийскому клубу точно будет больше.