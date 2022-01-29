Как погибли чемпионки по кикбоксингу Элина Гисмеева и Фатима Жагупова. История о трагическом происшествии в мире спорта

Чемпионки по кикбоксингу Гисмеева и Жагупова погибли в Севастополе в 2019 году

Вспоминаем ЧП, в результате которого в 2019 году не стало двух членов сборной России — Элины Гисмеевой и Фатимы Жагуповой.

В 2019 году в городе Севастополь во время сборов погибли девушки из сборной России по кикбоксингу — Фатима Жагупова и Элина Гисмеева. ЧП случилось в финальный день сборов накануне отъезда. Элина захотела насладиться последними минутами у Черного моря, искупавшись в нем, несмотря на шторм в четыре балла. Фатима нырнула, только чтобы спасти свою подругу. Трагедия произошла в бухте Омега.

В яхт-клубе «Юг», где все случилось, заявили: «Сборы уже завершились, а подруги приняли решение напоследок искупаться. Первая девушка прыгнула в воду, но не получалось у нее вылезти, поэтому другая девушка побежала ее спасать. В итоге обеих накрыло сильной волной, больше их не видели. Скорее всего, недооценили масштаб шторма. У нас строго запрещено купаться. Везде установлены специальные знаки: «Купаться запрещено». Тут никто никогда не купается, ведь это спортивная школа, здесь выходят в море на яхтах. На берегу каждые полчаса охранники проводят осмотр, контролируют, чтобы никто не купался».

Семья Жагуповой рассказала, что девушку ждали дома, она планировала 5 августа вернуться в Нальчик к своему сыну, которому всего два года. Мальчик гостил у своей бабушки во время сборов. Также близкие сказали, что она очень плохо плавала и редко заходила в воду.

Анна Поскребышева, член сборной России по кикбоксингу, поделилась: «Фатима старалась вытащить свою подругу, но это не получалось. Они сразу скрылись под водой, их быстро унесло в море. Парни, которые были рядом, начали им помогать, кидали веревки, но девочки уже не успели схватиться. Потом вызвали МЧС, нашли тела лишь утром, когда закончился шторм».

Нет информации, купались ли девушки во время сборов, никто не видел. За сборной должны были следить члены тренерского штаба и администраторы команды. Однако 4 августа, в последний день сборов, все расслабились и занимались в основном сбором вещей и организаторскими моментами.

Сборная России уже второй год подряд проводит сборы на Черном море, в первой половине дня у них были три тренировки, а во второй половине — отдых и восстановление.

Михаил Герасимов, представитель федерации кикбоксинга, прокомментировал ситуацию так: «Всех информировали, что здесь купаться в такую погоду строго запрещено, ведь были такие большие волны. Но они не послушались...»

Девушки из сборной вспоминают последний вечер: «Мы все вместе поужинали в ресторанчике и решили отправиться в город, а Элина и Фатима отказались, так как решили поплавать, с тоской говорили, что не хотят уезжать из Крыма».

Как только девушки возвратились, услышали о том, что произошло, были в шоке. Девушки делятся: «Как только приземлились в Москве, сообщили, что их смогли найти. Тела были изрезаны камнями и находились в одной стороне, а одежда, которую волны сорвали, была совершенно в другой стороне. Девчонки были замечательными, веселыми и позитивными. Фатима очень любила своего сына, постоянно о нем говорила, фото показывала. Все видели, как она скучает и любит мальчика».

Владимир Беспалый, заместитель начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства города Севастополя, сообщил: «После проверки стало известно, что Гисмеева, вероятно, ударилась головой о пирс из-за сильных волн, когда ныряла в воду, в результате чего Жагупова и бросилась ей на помощь».

Элина Гисмеева — 27 лет, вице-чемпионка мира-2017 в весе свыше 70 кг. Работала тренером. Ее отец — девятикратный чемпион мира по кикбоксингу депутат горсовета Мурманска Алмаз Гисмеев.

Фатима Жагупова — 32 года, чемпионка мира в весе до 48 кг, шестикратная чемпионка страны, четырехкратная обладательница Кубка мира, победительница чемпионата Европы, мастер спорта международного класса и первый номер сборной России в своем весе. В 2015 году за свой стиль и результаты была признана лучшей женщиной-бойцом чемпионата мира К-1. Фатима также работала тренером, преподавала основы кикбоксинга, бокса, тайского бокса и приемы самообороны.