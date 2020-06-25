Жена Ефремова выиграла суд и получит компенсацию за упавшие на машину сосульки

Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова выиграла суд у «Жилищника» из-за упавших на машину сосулек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На «Судзуки Витара» Кругликовой зимой упали сосульки. Супруга актёра потребовала компенсации, но коммунальщики отказали. Тогда Кругликова пошла в суд и выиграла дело: теперь ей выплатят 120 тысяч рублей.

В понедельник вечером, 8 июня, актер Михаил Ефремов устроил серьезную аварию в центре Москвы — на Смоленской площади. Актер был в нетрезвом состоянии, его автомобиль на большой скорости пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

Водитель фургона Сергей Захаров, получил серьезные травмы: у пострадавшего диагностированы перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытая черепно-мозговую травма и травмы внутренних органов. Он скончался утром во вторник в больнице. Сам Ефремов серьезных травм не получил.

До смерти Захарова Ефремова отпустили под подписку о невыезде, однако позже дело было переквалифицировано. ГУ МВД Москвы на своем официальном сайте сообщает, что принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела. По ч. 4 ст. 264 УК РФ ему грозит тюремный срок от 5 до 12 лет.